العالم اليوم - الموت يغيّب الإعلامي السوري صبحي عطري

انتم الان تتابعون خبر الموت يغيّب الإعلامي السوري صبحي عطري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 11:22 صباحاً - صدم الوسطان الإعلامي والفني، الأربعاء، بخبر وفاة الإعلامي السوري صبحي عطري.

وكتب موقع "إي تي" بالعربي الذي كان آخر محطات عطري المهنية: "في خبر حزين وقاسٍ على فريق ET بالعربي ومجموعة كاريزما للإعلام، ننعي ببالغ الحزن والأسى زميلنا العزيز صبحي عطري".

وأضاف: "نتقدّم من أهله وأصدقائه بأحر التعازي القلبية، رحم الله صبحي وألهمنا جميعا الصبر والسلوان".

وبرز اسم عطري في تقديم البرامج الفنية والمنوعة، وشكّل خبر وفاته صدمة حقيقة للأوساط الإعلامية والفنية.

وأجرى عطري العديد من المقابلات مع نجوم عرب وعالميين، كما شارك في تقديم فعاليات كبرى مثل "جوائز جوي" و"مهرجان البحر الأحمر السينمائي".

وأصدر عطري أيضا كتابا في عام 2017 حمل اسم "سفينة روح".