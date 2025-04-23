نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صاروخ يُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في الشمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام دولية، صباح اليوم الأربعاء، بأن صاروخًا أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى حالة استنفار أمني واسعة النطاق داخل المدن الإسرائيلية، وتفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق الشمالية.

وأكدت قناة «سكاي نيوز عربية» نقلًا عن الجيش الإسرائيلي، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع التهديد الجوي فور رصده، حيث تم إطلاق منظومة اعتراض في محاولة لاحتواء الصاروخ قبل أن يصل إلى أهدافه المحتملة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح الجيش في بيانه الرسمي أن الصاروخ تم رصده خلال تحليقه باتجاه شمال إسرائيل، وتحديدًا في مناطق حيفا، كريات آتا، والجليل الغربي، وهي المناطق التي فُعلت فيها صفارات الإنذار كإجراء احترازي لحماية المدنيين، حيث سُمع دوي انفجارات متتالية في تلك المناطق، ناتجة عن تفاعل منظومات الدفاع الجوي مع التهديد.

من جهتها، أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية عن وقوع عدد من الإصابات الطفيفة، وذلك خلال محاولات المدنيين الاندفاع إلى الملاجئ وقت إطلاق صفارات الإنذار، دون الإشارة إلى وقوع إصابات مباشرة نتيجة للصاروخ نفسه.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهده المنطقة، مع تصاعد التوترات العسكرية في البحر الأحمر، واستمرار الضغوط الإقليمية نتيجة الصراع الممتد بين إسرائيل وعدة أطراف في المنطقة، من بينها جماعة الحوثي في اليمن، التي سبق وأن أعلنت مرارًا عن دعمها لمحور المقاومة ضد إسرائيل، وهددت باستهداف مصالحها ردًا على ما وصفته بـ "العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني".

ولم يصدر حتى الآن أي تبنٍ رسمي من الجانب اليمني أو الحوثيين بشأن إطلاق الصاروخ، فيما اكتفى الجيش الإسرائيلي بالإشارة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد نوع الصاروخ ومصدره بدقة، ومدى نجاح عملية الاعتراض.