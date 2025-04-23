العالم اليوم - النفط يرتفع 1% مدفوعا بعقوبات إيران وتراجع المخزون الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 05:30 صباحاً - سجل النفط ارتفاعا بنحو واحدا بالمئة، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، مواصلا تحقيق مكاسب من اليوم السابق، مع تقييم المستثمرين جولة جديدة من العقوبات على إيران وانخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة وتراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن لهجة التهديد تجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي).

وتلقت السوق دعما بعد تراجع ترامب الثلاثاء عن تهديداته بإقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعدما وجه إليه انتقادات متزايدة على مدى أيام لعدم خفضه أسعار الفائدة. كما أشار ترامب إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين.

تحرك الأسواق

بحلول الساعة 0007 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 68.05 دولار للبرميل، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64.27 دولار للبرميل، بارتفاع 60 سنتا أو 0.94 بالمئة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات جديدة تستهدف قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة وشبكته التجارية.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن شبكة إمام جمعة مسؤولة عن شحن كميات بمئات الملايين من الدولارات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بنحو 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية بشأن مخزونات النفط في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت غرينتش) الأربعاء. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاض مخزونات الخام الأميركية 800 ألف برميل في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.

وقال ترامب للصحفيين أمس الثلاثاء إنه سيكون لطيفا للغاية في المفاوضات مع الصين وإن الرسوم الجمركية على السلع الواردة منها ستنخفض بشكل كبير بعد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس إلى الصفر.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه يعتقد أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيتراجع، لكن المفاوضات مع بكين لم تبدأ بعد وستكون "مضنية".

نقل هذه التصريحات مصدر استمع إلى عرض خاص قدمه بيسنت أمام مستثمرين في مؤتمر لبنك جيه.بي مورغان.

وضغطت الرسوم الجمركية على العقود الآجلة للخام مع تزايد قلق المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد العالمي.