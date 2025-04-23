العالم اليوم - ترامب: تقدم كبير في ملف غزة ولن نسمح لحماس بالحكم

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 05:30 صباحاً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، إنه تم إحراز "تقدم كبير" في ملف غزة.

وذكر ترامب، في حديثه للصحفيين في المكتب البيضاوي: "أحرزنا تقدما كبيرا في ملف غزة.. وهجوم 7 أكتوبر لم يكن ليحدث لو كنت رئيسا".

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كان سيمنع حماس من الاضطلاع بأي دور في إدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب، أجاب ترامب: "لن نسمح لحماس بفعل ذلك، وسنرى ما سيحدث في غزة".

وكانت حركة حماس قدمت مقترحا جديدا ضمن جهود التهدئة في غزة، يقضي بتخليها عن حكم القطاع مقابل الاحتفاظ بسلاحها.

وأكد الرئيس الأميركي، في وقت سابق الثلاثاء، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقوفه إلى جانبه على جميع الأصعدة.

وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، في أعقاب الهجوم الذي نفذته حماس في والذي أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، وفق بيانات إسرائيلية.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 51 ألف فلسطيني قُتلوا منذ بدء الحرب، بينهم آلاف النساء والأطفال.