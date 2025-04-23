العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن رصد صاروخ أطلق من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 04:29 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، أن صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه شمال البلاد و"تم على الأرجح اعتراضه بنجاح".

وقال الجيش في بيان إن صفّارات الإنذار دوّت في حيفا ومناطق أخرى في شمال إسرائيل لتحذير السكّان من هذا الخطر، مشيرا إلى أنّه "تمّ إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه الصاروخ الذي تمّ على الأرجح اعتراضه بنجاح".

وأضاف أن "نتائج الاعتراض قيد الدراسة".

هذا وأعلن الإسعاف الإسرائيلي أنه لم تسجل بلاغات عن وقوع إصابات باستثناء حالات طفيفة خلال توجه السكان إلى الملاجئ.

وأطلقت جماعة الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية على حركة حماس في قطاع غزة.