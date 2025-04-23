العالم اليوم - مدرب الزمالك يعلّق على غياب زيزو عن التدريبات مؤخرا

انتم الان تتابعون خبر مدرب الزمالك يعلّق على غياب زيزو عن التدريبات مؤخرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أبريل 2025 03:28 صباحاً - أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، أنه ليس غاضبا لعدم تواجد لاعبه أحمد سيد زيزو في التدريبات خلال الفترة الأخيرة.

وقال بيسيرو في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، الثلاثاء: "أنا من طلبت من الإدارة تحديد مصير اللاعب قبل أسبوع من مباراة ستيلينبوش بكأس الكونفيدرالية الإفريقية خاصة وأن زيزو لم يكن في قمة تركيزه مع الزمالك بسبب ملف تجديد عقده مع الفريق".

وأضاف: "أنا صاحب قرار تقسيم الفريق إلى مجموعتين لخوض التدريبات في الفترة الحالية، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري".

وأوضح: "قمت بتقسيم اللاعبين لمجموعتين من أجل التركيز مع المجموعة الأساسية في الفترة الحالية خاصة وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة في مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى نهائي كأس مصر أمام فريق بيراميدز".

وختم: "أرغب في التركيز مع المجموعة التي تشارك في المباريات لتجهيزها بالشكل الأنسب في ظل أهمية الفترة المقبلة من المنافسات".