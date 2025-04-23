نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة: أوكرانيا مستعدة لتقديم تنازلات لترامب بشأن التسوية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية بأن أوكرانيا مستعدة لتقديم بعض التنازلات للولايات المتحدة في ما يخص تسوية النزاع.

وكتبت الصحيفة أن مسؤولين أوكرانيين تحدثوا عن استعدادهم للتنازلات بشأن بعض الأفكار التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه.

ولم يوضح المسؤولون ما هي التنازلات التي يدور الحديث عنها.

ويأتي ذلك عشية اجتماع ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا وفرنسا في لندن يوم 23 أبريل، حيث من المقرر أن تناقش الأطراف عملية التسوية في أوكرانيا.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة قد تعرض على أوكرانيا الاعتراف بسيادة روسيا على القرم خلال الاجتماع في لندن