العدو الصهيوني يشيد بالغارات الأمريكية على اليمن

العدو الصهيوني يشيد بالغارات الأمريكية على اليمنأشاد وزير خارجية العدوان الصهيوني، جدعون ساعر، بالغارات العدوانية الأمريكية على اليمن.

وفي مقابلة مع "دايلي تلغراف" البريطانية أجرتها خلال زيارته إلى لندن مؤخرا وكان مهددا خلال الزيارة بالاعتقال لولا تدخل حكومي، أوضحت الصحيفة أن "ساعر يُرحّب بالهجوم الغربي الأخير على اليمن، لكنه ألمح إلى ضرورة اتباع نهج أكثر حزمًا".

وسبق وأكد وزير حرب العدو الصهيوني، يسرائيل كاتس، أن ثمة تنسيق بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بشأن الغارات الأمريكية على اليمن.