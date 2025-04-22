بيسكوف: من الصعب توقع نتائج فورية من المحادثات الأمريكية بشأن أوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن من الصعب توقع نتائج فورية من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن النزاع الأوكراني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة حول التسوية في أوكرانيا تستغرق وقتا، مضيفا أنه لهذا السبب من الصعب توقع نتائج فورية، كما شدد على أن العمل الجاد جار ولكن لا يمكن طرحه للعلن.

وقال بيسكوف: "هناك عمل شاق يجري. نحن نتحدث مع الأمريكيين. العمل صعب ويستغرق الكثير من الوقت، لذلك من الصعب توقع نتائج فورية، ولا يمكن إجراء هذا العمل علنا".

وأجرت روسيا والولايات المتحدة سلسلة من المباحثات حول تطبيع العلاقات الثنائية وتسوية نزاع أوكرانيا، وأكدت موسكو أنها تسعى إلى سلام دائم قائم على "احترام مصالح الجميع في المنطقة".

وسبق أن اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشكيل إدارة مؤقتة برعاية أممية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا سيفتح الطريق أمام مفاوضات حقيقية للتسوية