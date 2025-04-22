لافروف يصل إلى أوزبكستان في زيارة رسمية تستغرق يومين

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أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مساء اليوم إلى أوزبكستان في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث سيجري محادثات مع قيادة البلد.

وحطت الطائرة التي كانت تقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بمطار مدينة سمرقند، وكان في استقباله وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، وفي إطار الزيارة، من المقرر أن يلتقي الوزير مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.



ومن المتوقع أن يتضمن جدول الأعمال قضايا العلاقات الثنائية والتكامل الأوراسي والاستعدادات للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، فضلا عن إجراء محادثات مفصلة مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، فإن الطرفين سيناقشان مجموعة من القضايا الثنائية، وسيستعرضان التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتعاون بين البلدين.

كما ستتناول محادثات لافروف في سمرقند أيضا مواضيع أخرى، حيث يتعاون الطرفان بشكل نشط في مجالات التجارة والطاقة والعلوم.

هذا وتتعاون موسكو وطشقند بشكل وثيق تقليديا في الأمم المتحدة، حيث تناقشان القضايا الإقليمية والعالمية، كما تربط روسيا وأوزبكستان علاقات بناءة ومفيدة للطرفين