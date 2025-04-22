العالم اليوم - تقرير..بوتين يعرض وقف حرب أوكرانيا على طول الجبهة

انتم الان تتابعون خبر تقرير..بوتين يعرض وقف حرب أوكرانيا على طول الجبهة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أبريل 2025 10:24 مساءً - نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، الثلاثاء، عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض وقف الحرب في أوكرانيا على امتداد خط المواجهة الحالي، في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت المصادر المطلعة على المحادثات أن بوتين أبلغ ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص، خلال اجتماع في سان بطرسبرغ هذا الشهر، أن موسكو قد تتنازل عن مطالبها بالسيادة على مساحات في أربع مناطق أوكرانية محتلة جزئيا لا تزال تحت سيطرة كييف.

وبحسب المسؤولين فإن الولايات المتحدة طرحت أفكارا لتسوية محتملة تتضمن اعتراف واشنطن بملكية روسيا لشبه جزيرة القرم والاعتراف على الأقل بسيطرة روسيا على 4 مناطق أوكرانية.

ولفت المسؤولون إلى أن بوتين ربما يستخدم التنازل الواضح كطعم لإغراء ترامب بقبول مطالب روسيا الأخرى وفرضها على أوكرانيا كأمر واقع.

كما أشارت إلى أن مسؤولين أوكرانيين أكدوا للصحيفة قبولهم لبعض الأفكار التي طرحها ترامب وفريقه من دون تحديد ماهيتها.