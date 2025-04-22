باكستان: حريصون على تعزيز التعاون فـي تكنولوجيا الفضاء مع الصين

إسلام آباد ـ د.ب.أ: وصف رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الصين، بالصديق الموثوق به والشريك الاستراتيجي، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون معها في مجالات تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية والاتصالات والإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وأفادت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الباكستانية، بأن شريف أكد خلال اجتماعه مع وفد من شركة «جالاكسي سبيس» الصينية لتكنولوجيا الفضاء برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة، شو مينج، أن باكستان تولي أهمية كبيرة لقطاع تكنولوجيا الفضاء. كما أبدى أعضاء الوفد الصيني اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في صناعة تكنولوجيا الفضاء الباكستانية، والمشاريع المشتركة مع مؤسسات الفضاء الباكستانية وشركات الاتصالات الخاصة. وشكر الوفد الحكومة الباكستانية على كرم الضيافة، وقال لرئيس الوزراء إن اجتماعاتهم مع مسؤولين من وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووكالة الفضاء الباكستانية «سوباركو»، كانت مفيدة للغاية.

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