العالم اليوم - إيران تحتجز سفينتين أجنبيتين بتهمة تهريب الوقود

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أبريل 2025 09:24 مساءً - أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، الثلاثاء، بأن طهران احتجزت سفينتين أجنبيتين تنشطان في تهريب الوقود الإيراني في مياه الخليج.

وأوردت وكالة فارس أن بحرية الحرس الثوري احتجزت ناقلتي نفط أجنبيتين تنشطان في تهريب الوقود، موضحة أنهما ترفعان علم تنزانيا.

وفق "فارس" فإن السفينيتن "كانتا تنقلان 1,5 مليون ليتر من وقود الديزل المهرب"، وقد أوضحت الوكالة أن الناقلتين هما "سي رينجر" و"سلامة".

وأشارت الوكالة إلى أن عدد أفراد الطاقم الأجانب في السفينتين يبلغ 25 شخصا، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن مصيرهم.

وأفادت بأن السفينتين المحتجزتين تم نقلهما إلى ميناء بوشهر (جنوب غرب) لإجراء المقتضيات القانونية.

وتعلن القوات الإيرانية بانتظام احتجاز سفن تنشط في تهريب الوقود في الخليج العربي.