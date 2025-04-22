نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية: تأجيل الاجتماع الفني بين الخبراء الإيرانيين والأمريكيين إلى السبت المقبل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الاجتماع الفني بين الخبراء الإيرانيين والأمريكيين سيعقد يوم السبت المقبل.

وقال بقائي للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه بناء على اقتراح سلطنة عمان وموافقة الوفدين الإيراني والأمريكي، فقد تم تأجيل الجلسة التشاورية الفنية، والتي كان من المقرر عقدها في إطار المفاوضات غير المباشرة بين البلدين يوم الأربعاء المقبل إلى يوم السبت، وذلك تزامنا مع حضور رئيسي الوفدين.

وفي 12 أبريل الجاري، عُقدت الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة في عُمان بين المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقال الجانب الأمريكي إن الاجتماع كان "إيجابيا". كما وصفه الدبلوماسي الإيراني بأنه "بناء وهادئ".

واختُتمت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران الولايات المتحدة، السبت الماضي في العاصمة الإيطالية روما، بحضور عراقجي وويتكوف، وبتنسيق وتسهيل من وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بالتفاهم على عقد جولة جديدة من المفاوضات