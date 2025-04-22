نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة البابا فرنسيس تعرف علي موعد انتخاب البابا رقم 267 في تاريخ باباوات الفاتيكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفاتيكان، أمس، عن وفاة البابا فرنسيس عن عمر 88 عامًا، حيث أفاد الكاردينال كيفن فيريل، أمين سرّ الفاتيكان، بعودة أسقف روما إلى "بيت الآب".

وقد كرّس البابا فرنسيس حياته لخدمة الرب وكنيسته، وأشار فيريل إلى أن البابا علّم العالم كيف يعيش القيم الإنجيلية بأمانة وشجاعة ومحبة شاملة، لا سيما تجاه الفقراء والمهمشين.

تاريخ باباوات الفاتيكان: من القديس بطرس إلى البابا فرنسيس

في أعقاب وفاة البابا فرنسيس، أصدرت الصحافة المختصة تقريرًا يرصد تاريخ الباباوات عبر العصور.

وتظهر قائمة باباوات الكنيسة الكاثوليكية بترتيب تاريخي يبدأ من القديس بطرس، الذي يعتبر أول بابا، وصولًا إلى البابا فرنسيس، الذي توفي مؤخرًا.

تشير البيانات إلى أن البابا رقم 267 سيتم اختياره قريبًا عبر المجمع المغلق (الكونكلاف) الذي سيجمع الكرادلة المؤهلين من جميع أنحاء العالم لاختيار البابا الجديد. هذا المجمع يعد حدثًا مهمًا في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، حيث يتم اختيار خليفة البابا الراحل.

الجنسية الأكثر تواجدًا بين الباباوات

من خلال تحليل البيانات، تبين أن الجنسية الإيطالية هي الأكثر تمثيلًا بين الباباوات على مر العصور، حيث شكلت نحو 49% من إجمالي الباباوات.

تليها الجنسية الفرنسية بنسبة 16%، في حين تمثل الجنسية الألمانية نحو 10%، والباباوات من إسبانيا شكلوا نسبة 6%.

الباباوات في العصور المبكرة

كان هناك أيضًا ظهور لعدد من الباباوات من مناطق خارج أوروبا، حيث برز الباباوات من فلسطين وسوريا في القرون الأولى.

أبرزهم البابا فيكتور الأول، الذي تولى البابوية في القرن الثالث، وكان من شمال إفريقيا، وتحديدًا من تونس.