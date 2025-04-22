نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب يعلن استهداف مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق، عن استهداف الولايات المتحدة لمخازن أسلحة وذخائر تابعة لمليشيات الحوثيين في اليمن.

وجاء هذا التصريح في سياق خطاب موجه إلى الكونجرس الأمريكي حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأكد ترامب في تصريحاته أن الولايات المتحدة لن تسمح للحوثيين بتهديد أو مهاجمة القوات الأمريكية أو السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف أن البنتاجون قد تم توجيهه باتخاذ عدة إجراءات حازمة بشأن الحوثيين، كما أعلن عن إصدار أوامر بنقل قوات إضافية مجهزة للقتال إلى منطقة الشرق الأوسط لتعزيز الحضور العسكري الأمريكي.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس حيث تواصل الولايات المتحدة جهودها لمواجهة التهديدات في المنطقة.