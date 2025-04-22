نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يجري محادثة هاتفية مع نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقش خلالها "قضايا متعددة، من بينها التجارة وإيران".

وقال ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "تحدثت للتو مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك التجارة، وإيران وغيرها"، مضيفا "كانت المكالمة جيدة جدا. نحن على المسار في جميع القضايا".

ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر أمريكية وإسرائيلية أن من بين القضايا التي جرى بحثها في الاتصال، ملف الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وعقب المكالمة نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر صفحته على منصة "إكس": "شكرا لك الرئيس ترامب".

وتعتبر هذه المكالمة الهاتفية الأولى بين ترامب ونتنياهو منذ اجتماعهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين، وهي القمة التي أعلن خلالها ترامب بدء المفاوضات مع إيران.

وخلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، أبلغ ترامب نتنياهو بشكل واضح بمعارضته تنفيذ أي هجوم على إيران في خضم المفاوضات التي تجريها مع طهران.

وجاءت المكالمة بعد يومين من انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي في العاصمة الإيطالية روما