نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تفرض عقوبات على 12 شركة إيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة أضافت أكثر من 10 شركات إيرانية إلى قائمة العقوبات.

وأشار المكتب المذكور إلى أنه أدرج مواطنين إيرانيين، بالإضافة إلى 12 شركة مرتبطة بالغاز والشحن على قوائم العقوبات الجديدة المفروضة على طهران.

وعُقدت جولة ثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في روما في 19 أبريل الجاري. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد اجتماع مع الوفد الأمريكي إن الجولة الثانية من المحادثات جرت في أجواء "بناءة". وستعقد الجولة الثالثة، كما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في 26 أبريل