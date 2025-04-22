نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رعب في مياه حيفا.. سمكة قرش تهاجم سبّاحًا إسرائيليًا بشاطئ الخضيرة ( فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد مرعب هزّ شاطئ مدينة الخضيرة الواقعة ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحوّلت مياه البحر الأبيض المتوسط من زرقتها الهادئة إلى حمراء قاتمة، بعد أن تعرض سباح إسرائيلي لهجوم عنيف من سمكة قرش، اليوم الإثنين، في حادثة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في إسرائيل.

هجوم سمكة قرش على سائح إسرائيلي



الإسرائيلي الذي لم يُكشف عن هويته بعد، كان يسبح في منطقة يُمنع فيها السباحة عندما باغتته سمكة القرش، ورغم محاولاته المستميتة للنجاة، كما أظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الهجوم انتهى باختفائه وسط الأمواج، فيما تصاعدت أصوات الذعر على الشاطئ.

«رأيته يتخبط في الماء، صرخ قائلًا: لقد عضّتني! ثم بدأ يلوّح بيديه قبل أن يختفي فجأة»، هكذا روى أحد شهود العيان المشهد لوسائل إعلام إسرائيلية، عقب الحادث مباشرةً التي أغلقت على إثرها شرطة الاحتلال ذلك الشاطئ أمام الزوار وبدأت عمليات بحث مكثفة باستخدام الطائرات المروحية وزوارق الإنقاذ، كما أعلنت السلطات أن الشاطئ سيبقى مغلقًا حتى إشعار آخر.

أول هجوم من نوعه في إسرائيل

وقالت الشرطة الإسرائيلية لصحيفة «ذا ناشيونال» إن هذا الهجوم يُعد الأول من نوعه في البلاد المزعومة، رغم تواجد أنواع من أسماك القرش مثل «القرش الرملي» و«القرش الداكن» في المنطقة خلال الفترة من نوفمبر إلى مايو، ومع ذلك لم تُسجّل هذه الأنواع من قبل أي سلوك عدواني تجاه البشر.

وفي الوقت الذي ما زالت فيه سلطات الاحتلال تبحث عن أي أثر للغواص المفقود، أعادت الحادثة إلى الأذهان هجمات مماثلة وقعت في أماكن أخرى من البحر المتوسط، أبرزها حادثة عام 2023 عندما تعرّض رجل لهجوم في منتجع «أوليفا» بإسبانيا ونجا بأعجوبة.

كما تُذكر الواقعة ما حدث في البحر الأحمر أواخر العام الماضي، حين قضى سائح نحبه جراء هجوم مماثل قرب مدينة مرسى علم، وفي مفارقة غريبة، كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت في يناير الماضي العثور على سمكة قرش ميتة بلا زعانف على شاطئ الخضيرة، ما أثار حينها جدلًا حول التعديات على البيئة البحرية، واليوم يبدو أن البحر ردّ بطريقته.

البحث عن الغواص المفقود بشاطئ الخضيرة

وتجري السلطات عمليات بحث على شاطئ الخضيرة التي تطل على البحر المتوسط، وفقا لخدمات الطوارئ التابعة لنجمة داوود الحمراء، بينما أغلقت الشرطة الشاطئ حتى إشعار آخر.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن سمكة القرش هاجمت أيضا غواص إنقاذ كان يبحث عن السباح المفقود.

وتقول إدارة السواحل في بلدية الخضيرة إنها تجري عمليات بحث باستخدام الآليات المائية لتحديد مكان السباح، وستواصل تحديث المعلومات بأحدث التطورات.