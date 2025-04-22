معركة دبلوماسية في لندن.. أوكرانيا وروسيا على حافة اتفاق وقف إطلاق النار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 06:31 مساءً - أعلن مسؤول في أوكرانيا عن البدء في عقد الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وشركائها الغربيين لإيقاف إطلاق النار مع روسيا، والتي سيتم عقدها يوم غد الأربعاء، ولم يتم الكشف حتى الآن عن تشكيلة الوفد الأوكراني.

ولكن وسائل الإعلام في أوكرانيا أفادت أن الوفد سيضم عدد من الشخصيات البارزة مثل أندريه يرماك المستشار الرئاسي، بافلو باليسا المستشار العسكري ووزير الخارجية ووزير الدفاع الأوكراني.

وقد كان فولوديمير زيلينسكي الرئيس الاوكراني أبدى أمله في الوصول إلى إيقاف إطلاق النار الغير مشروط مع روسيا عن طريق تلك المحادثات، والتي بدأت خلال الأسبوع الفائت، وقد أشار الرئيس ترامب رئيس أمريكا أنه يأمل في الوصول إلى اتفاق خلال الأسبوع الحالي.

وقد قام ترامب بتهديد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نهاية محادثات باريس الأسبوع الفائت بالانسحاب من المفاوضات إذا اتضح أن السلام على الجانبين لا يمكن.

ومن جانب آخر، قامت وزارة الدفاع في روسيا بالإعلان عن سيطرتها الكاملة على قرية سوحا بالكا في دونيتسك بشرق أوكرانيا، وهو يعتبر إحراز جديد ضمن العمليات العسكرية المستمرة، وعلى الرغم من التقدم قام الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا بالإعراب عن انفتاحه على أي مبادرات سلمية.

وأكد على استعداده للتفاوض بخصوص الاتفاقات التي تشمل حماية المدنيين وهو مطلب أساسي في أوكرانيا.