نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت: تعدين العملات المشفرة غير مرخص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت وزارة الداخلية الكويتية من قيام بعض الأفراد أو الجهات بممارسة نشاط تعدين العملات المشفرة داخل الكويت، مؤكدة أنه نشاط غير مرخص ويعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة في الدولة.

وشددت الوزارة على أن تعدين العملات المشفرة يؤدي إلى استنزاف مفرط للطاقة الكهربائية، مما يسبب زيادة في الأحمال على الشبكة العامة، وقد يؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي تمس مناطق سكنية وتجارية وخدمية، الأمر الذي يشكل تهديدا للسلامة العامة وانتظام تقديم الخدمات الأساسية.

وأشارت إلى أن هذا التحذير جاء بناء على تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للصناعة، وبلدية الكويت، وذلك في إطار الجهود الوطنية المشتركة لضبط هذه الممارسات غير القانونية والحد من آثارها السلبية على البنية التحتية الكهربائية.

ودعت الداخلية جميع المخالفين إلى تسوية أوضاعهم بشكل عاجل، حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لتعديل الأوضاع، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقوانين السارية