موسكو تستعد لاحتضان قمة روسية عربية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 22 أبريل 2025 05:29 مساءً - كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توجه بلاده لاستضافة قمة مرتقبة تجمع روسيا والدول العربية في العاصمة موسكو قريبًا، في خطوة تعكس رغبة متبادلة في تعميق أواصر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة.

وأكد بوتين خلال توجيهاته السياسية الروسية أن المرحلة القادمة ستكون دفعة قوية للعلاقات الروسية العربية خصيصًا في المجال الأمني والاقتصادي، كما أكد أن موسكو سيهتم بالتعاون مع العواصم العربية.

وسلط بوتين الضوء بشكل خاص على العلاقات بين روسيا وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى اهتمام متنامٍ من قبل الشركات الروسية بالاستثمار في هذا البلد الخليجي، لاسيما في قطاع الطاقة الذي وصفه بالمجال الحيوي الواعد، مؤكدًا وجود إمكانات كبيرة لمشروعات مشتركة قد تشكّل نموذجًا ناجحًا للتكامل الاقتصادي بين الجانبين.