العالم اليوم - السيسي يدعو للارتقاء بالخطاب الديني لدحض الفكر المتطرف

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أبريل 2025 05:22 مساءً - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، الأئمة في بلاده إلى الارتقاء بالخطاب الديني، وتطوير آليات التواصل، لأجل مكافحة ودحض الفكر المتطرف، وترسيخ الوعي بالقضايا الفكرية والتحديات الراهنة.

وخلال مشاركته في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من "الأكاديمية العسكرية المصرية" بالقاهرة، اقترح السيسي استخدام المساجد، إلى جانب كونها أماكن للعبادة، في تقديم خدمات تعليمية للطلاب.

وقال الرئيس المصري إنه وجه بعمل برنامج تدريبي متكامل يعنى بصقل مهارات الأئمة علميا وثقافيا وسلوكيا بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الدعوي، وتعزيز أدوات التواصل مع المجتمع.

وشدد على على ضرورة الاهتمام بتربية الأبناء، ومواكبة التطور دون المساس بالثوابت، مشيرا إلى أن الدورة التي حصل عليها الأئمة في الأكاديمية العسكرية المصرية عكف على إعدادها علماء متخصصون في علم النفس والاجتماع والإعلام وكل المجالات ذات الصلة.