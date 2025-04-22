الفلبين والولايات المتحدة تبدآن مناورات عسكرية

مانيلا ـ ا.ف.ب: بدأت القوات الفلبينية والأميركية تدريبات مشتركة لمدة ثلاثة أسابيع تحاكي «سيناريو معركة واسعة النطاق». ويشارك نحو 17 ألف جندي في تدريبات «باليكاتان» السنوية التي ستشمل للمرة الأولى محاكاة متكاملة للدفاع الجوي والمضاد للصواريخ ويحضرها الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس. وسيتم كذلك نشر أسلحة أميركية متطورة من بينها منظومة الصواريخ المضادة للسفن «NMESIS» «ذات القدرة العالية على المناورة» وخصوصًا في المياه التي تفصل شمال الفلبين عن جزيرة تايوان.

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