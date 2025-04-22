عشرات الشهداء مع تواصل العدوان على غزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات: واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى حيث وصل عدد الشهداء أمس ـ حتى إعداد الخبر ـ إلى ٣١ شهيدًا وعشرات الجرحى. ودمَّر جيش الاحتلال عدة مربعات سكنية برفح جنوب القطاع. ووسعت المدفعية «الإسرائيلية» من استهداف شمال مُخيَّم النصيرات وسط قطاع غزَّة. ودمَّر جنوب الاحتلال المزيد من المباني في قرية المغراقة شمال مُخيَّم النصيرات. وشن طيران الاحتلال المسير غارة في محيط محطة أبو قمر في مُخيَّم جباليا شمال قطاع غزَّة. يأتي ذلك فيما اقتحمت قوات الاحتلال صباح أمس بلدة الدوحة غرب بيت لحم، ومُخيَّم عايدة شمال بيت لحم. وفي بلدة الدوحة اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، وتمركزت دورياتها بالقرب من صالة «ليلة عمر»، وسيرت دورياتها الراجلة، دون أن يبلغ عن اعتقالات أيضًا. وفي السياق دعا أربعة وزراء في حكومة الاحتلال إلى ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة عليها. جاء ذلك خلال اقتحامهم أراض جنوب نابلس، ومشاركتهم في «افتتاح» حي استيطاني جديد في مستوطنة «هار براخا» التي أُقيمت على أراضي قريتي بورين وكفر قليل. ودعا الوزراء الأربعة «وزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزيرة الاستعمار أوريت ستروك، ووزير «العدل» ياريف ليفين، ووزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلوف» وقادة آخرون للاحتلال إلى فرض السيادة «الإسرائيلية» على الضفة وتعزيز الاستعمار فيها، بحسب ما نقلته هيئة البث «الإسرائيلية» (الرسمية). واعتبر كاتس أن «الاستعمار هو خط الدفاع عن إسرائيل»، مضيفًا أن العدوان سيتواصل على شمال الضفة الغربية.

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