إيران تتهم إسرائيل بالسعي «لتقويض» المباحثات النووية

طهران ـ ا.ف.ب: اتهمت إيران «إسرائيل» بالعمل على «تقويض» المباحثات التي تجريها طهران مع الولايات المتحدة بشأن ملفها النووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي «يتشكل نوع من التحالف... لتقويض وإثارة الاضطراب في المسار الدبلوماسي»، معتبرًا أن «النظام الصهيوني هو في صلب هذا التحرك».

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