الفاتيكان ـ وكالات: أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرنسيس عن عمر 88 عامًا، حسبما نقلت وسائل الإعلام. وكان آخر ظهور للبابا أمس خلال قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس، حيث أطل من الشرفة ثم تجوّل بسيارته بين الناس في الساحة، حيث احتشد الآلاف للاحتفال بالعيد. وكان البابا يعاني من الضعف جراء إصابته بالتهاب رئوي، دخل على إثره المستشفى لنحو شهر.

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