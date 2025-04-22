نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رحيل البابا فرانسيس: جنازة رسمية يوم السبت واستعدادات لاختيار البابا الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفاتيكان عن وفاة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، يوم الإثنين 21 أبريل 2025، عن عمر يناهز 88 عامًا، إثر إصابته بسكتة دماغية أدت إلى فشل قلبي، وذلك في مقر إقامته بـ "كازا سانتا مارتا" داخل الفاتيكان. وقد كان يعاني في السنوات الأخيرة من مشاكل صحية مزمنة، بما في ذلك أمراض تنفسية وارتفاع ضغط الدم. ​

سيُقام قداس الجنازة يوم السبت 26 أبريل 2025، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، في ساحة القديس بطرس، حيث سيتوافد رؤساء دول وشخصيات دينية من مختلف أنحاء العالم لتوديع البابا الراحل. وقد طلب البابا فرانسيس في وصيته أن يُدفن ببساطة في بازيليك سانتا ماريا ماجوري بروما، دون زخارف، مع نقش اسمه البابوي "فرانسيسكوس" باللاتينية. ​

مراسم متوقعة لاختيار البابا الجديد

بعد انتهاء فترة الحداد التي تستمر تسعة أيام، والمعروفة باسم "نوفينديالي"، يتوقع أن يبدأ مجمع الكرادلة، المكون من الكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا، عملية انتخاب البابا الجديد. يُعقد هذا المجمع في كنيسة السيستين بالفاتيكان، حيث يُطلب من الكرادلة تحقيق أغلبية ثلثي الأصوات لانتخاب البابا الجديد. من بين الأسماء المرشحة لخلافة البابا فرانسيس: الكاردينال بيتر توركسون من غانا، والكاردينال لويس أنطونيو تاغلي من الفلبين، والكاردينال كريستوف شونبورن من النمسا. ​

من المتوقع أن يُعلن عن اسم البابا الجديد خلال أسابيع قليلة، حيث ستُطلق أدخنة بيضاء من مدخنة كنيسة السيستين للإشارة إلى انتخاب البابا الجديد، وفقًا للتقاليد المتبعة في الفاتيكان.​