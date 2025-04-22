العالم اليوم - البنك الأهلي السعودي يحقق أعلى ربح ربع سنوي في تاريخه

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أبريل 2025 11:20 صباحاً - سجل البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك السعودية من حيث حجم الأصول، أرباحا صافية بقيمة 6.02 مليار ريال (حوالي 1.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2025، ومحققا أعلى ربح رُبع سنوي في تاريخه.

وشهدت الأرباح الصافية نمواً سنوياً بنسبة 19 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت على أساس ربع سنوي بنسبة 8 بالمئة.

وجاءت هذه النتائج المالية أعلى من توقعات وكالة بلومبرغ نيوز التي كانت تشير إلى أرباح بـ 5.32 مليار ريال.

وقال البنك الأهلي السعودي في بيان على موقع تداول السعودية، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 8 بالمئة ليصل إلى 9.6 مليار ريال، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 5 بالمئة وارتفاع صافي الدخل من الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 16 بالمئة.

وارتفع إجمالي الموجودات بشكل ملحوظ إلى 1.2 تريليون ريال، بزيادة قدرها 9 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وبزيادة نسبتها 6 بالمئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 على أساس ربع سنوي، كما سجلت محفظة استثمارات البنك نمواً بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي (6 بالمئة على أساس ربع سنوي).

ويعزى هذا النمو إلى التوسع بنسبة 13 بالمئة في محفظة التمويل على أساس سنوي (8 بالمئة على أساس ربع سنوي)، مدفوعا بشكل أساسي نمو تمويل مصرفية الشركات والتمويل العقاري للأفراد، وتم تمويل هذا النمو بشكل أساسي من ودائع العملاء التي بلغت 626.4 مليار ريال سعودي خلال الفترة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، سعيد بن محمد الغامدي أن "الأداء المالي القياسي الذي حققه البنك الأهلي السعودي خلال الربع الأول من عام 2025 يمثل علامة فارقة في مسيرة البنك، بتسجيل البنك أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخه".

وأكد "أن هذا الإنجاز يعود إلى التزام البنك بتنفيذ إستراتيجية نمو متوازنة ومبنية على أسس متينة من الحوكمة، والانضباط المالي، وخطة تحوّل سريعة، والاستفادة من الفرص الاقتصادية في المملكة، وتعزيز حضور البنك في مختلف القطاعات والأسواق".

وأضاف قائلاً: "هذا النمو الاستثنائي في الأرباح، والمصحوب بتحسن مستمر في جودة الأصول وكفاءة التشغيل، يؤكد قدرة البنك على خلق قيمة مستدامة للمساهمين، ويعكس كذلك الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك من قبل عملائه ومجتمع الأعمال بشكل عام".

وعلق الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طارق بن عبد الرحمن السدحان على نتائج البنك قائلاً: "شهد الربع الأول من عام 2025 أداءً ماليًا استثنائيًا بفضل استراتيجية البنك، محققاً أعلى أرباح ربع سنوية في تاريخه، ويعكس هذا الأداء النمو المطرد في مختلف قطاعات أعمالنا، ويعتمد بشكل أساسي على زيادة كبيرة في دخل العمليات من العمولات الخاصة، وزيادة الإيرادات الناتجة عن الرسوم، فضلاً عن العوائد القوية من محفظتنا الاستثمارية، ونحرز تقدمًا ملموسًا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، والتوسع في زيادة حصتنا السوقية".

وأكد السدحان "أنه في الوقت الذي نعمل فيه على خلق قيمة مستدامة لمساهمينا، تركز استراتيجيتنا على عدة محاور رئيسية؛ وهي: زيادة الحصة السوقية وخلق قيمة مضافة، والكفاءة التشغيلية، والتركيز على العملاء، والابتكار، وجذب المواهب، وجميع هذه المحاور تتقدم وفقًا للخطة، ووضعنا توجيهًا مركزيًا يدفع الاستراتيجية إلى النجاح من خلال: أهداف مشتركة، وتعديلات في الهيكل التنظيمي، وحوكمة أداء قوية".

وأضاف: "شهدت محفظتنا التمويلية نمواً ملحوظاً بقيمة 706.4 مليار ريال، مدعومة بتوسع تمويل الشركات الأفراد، وشمل النمو في تمويل مصرفية الشركات مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الشركات الكبرى والمتوسطة، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع المرتبطة برؤية 2030، إضافة إلى تمويل المؤسسات المالية؛ وعلى جانب تمويل الأفراد، ارتكز النمو بشكل أساسي على التمويلات السكنية والشخصية المقدمة للأفراد من خلال الحفاظ على نهجنا الذي يركز على العميل، حيث قمنا بتمويل هذا النمو بشكل أساسي من ودائع العملاء التي وصلت إلى 626.4 مليار ريال سعودي، كما انعكست جهودنا في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتسريع وتيرة التحول الرقمي بشكل مباشر على تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة نسب التكاليف إلى الدخل".