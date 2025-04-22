نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الفاتيكان يعلن تفاصيل جنازة البابا فرانسيس ونقل جثمانه إلى كنيسة القديس بطرس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفاتيكان رسميًا، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل مراسم وداع البابا فرانسيس، الذي توفي أمس الاثنين عن عمر ناهز 88 عامًا. وأكد بيان صادر عن الكرسي الرسولي أنه سيتم نقل جثمان البابا صباح غد الأربعاء إلى كنيسة القديس بطرس، تمهيدًا لبدء مراسم الجنازة.

ومن المقرر أن يُسجى جثمان البابا لمدة ثلاثة أيام في الكنيسة ليتمكن المؤمنون من إلقاء نظرة الوداع وتقديم احترامهم الأخير.

جنازة البابا تقام السبت المقبل بمشاركة شخصيات دولية ودينية بارزة

أوضح الفاتيكان أن مراسم تشييع جنازة البابا الراحل ستُقام يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك في ساحة القديس بطرس، حيث من المنتظر أن يحضرها الآلاف من رجال الدين وممثلي الدول والشخصيات العامة، في مشهد مهيب يليق برحلته الروحية الطويلة.

الدفن في كنيسة سانتا ماريا ماجوري بعد انتهاء الجنازة

وعقب انتهاء مراسم الجنازة، سيتم نقل التابوت إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، حيث سيوارى الجثمان الثرى. وتعد هذه الكنيسة من أقدم الكنائس المريمية في العالم، وتحظى بمكانة دينية كبيرة في قلب الفاتيكان.

صورة أولى للتابوت داخل كنيسة سانتا مارتا

نشر الفاتيكان أول صورة للتابوت الذي يرقد فيه البابا فرانسيس داخل كنيسة سانتا مارتا، حيث عاش في سنواته الأخيرة. ويظهر البابا وهو يرتدي الرداء الأبيض، والتاج، والكاسوب الأحمر، والباليوم الأبيض، بينما يحمل بين يديه المسبحة.

وتُظهر الصورة بساطة المشهد، إذ تم وضع البابا في تابوت خشبي مفتوح دون نعش رسمي، في إشارة إلى تواضعه الذي لطالما ميز فترة بابويته.

الكرادلة يجتمعون للتحضير لانتخاب البابا الجديد

في سياق متصل، بدأت الجمعية الأولى للكرادلة اجتماعاتها صباح اليوم في تمام الساعة التاسعة، لوضع الإجراءات الرسمية المتعلقة بانتقال السلطة البابوية، إلى جانب تنظيم مراحل انتخاب البابا الجديد، في واحدة من أهم المراحل المفصلية في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

الملك فيليبي والملكة ليتيزيا يقدمان التعازي في السفارة البابوية

وفي إسبانيا، قام كل من الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، إلى جانب الملكة صوفيا، بزيارة السفارة البابوية في مدريد صباح اليوم، حيث وقعوا في كتاب التعازي الرسمي الذي نظمته سفارة الفاتيكان، معربين عن حزنهم العميق لفقدان "رجل الإيمان والسلام"، كما وصفته الصحافة الإسبانية.