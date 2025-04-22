نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- هارفارد تقاضي ترامب بسبب خفض التمويل الفيدرالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن جامعة هارفارد رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك على خلفية قراره بخفض التمويل الفيدرالي المخصص لها.

ووفقًا لما ورد في النبأ العاجل، فإن الخطوة التصعيدية من جانب واحدة من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة تأتي ردًا على ما وصفته بـ "القرار التعسفي" من قبل ترامب، والذي أدى إلى تراجع الدعم المالي المقدم للجامعة ضمن برامج التعليم والبحث العلمي.