العالم اليوم - مصر.. أطباء يعيدون الحياة لـ"يد مبتورة بالكامل"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. أطباء يعيدون الحياة لـ"يد مبتورة بالكامل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 أبريل 2025 09:23 صباحاً - أعلنت هيئة الرعاية الصحية في مصر نجاح عملية جراحية في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل، وذلك لأول مرة في المستشفيات التابعة لها بمحافظة السويس.

وقالت الهيئة في بيان إن "المصاب وصل إلى قسم الطوارئ بمجمع السويس الطبي وهو يعاني من بتر كامل لليد اليسرى من مفصل الرسغ، ونقل على الفور إلى غرفة العمليات حيث أجريت له جراحة دقيقة استغرقت نحو 12 ساعة، بمشاركة فرق طبية من تخصصات متعددة".

وأضافت أن الجراحة كللت بالنجاح، وأن المريض بحالة مستقرة ويخضع للرعاية الطبية والمتابعة داخل المجمع.

وأكد رئيس الهيئة أحمد السبكي لموقع "دوت الخليج"، أن نجاح مجمع السويس الطبي في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل لمريض "يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمحافظة السويس، وإنجازا استثنائيا يضاف إلى سجل نجاحات الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية داخل منشآتها".

وأضاف السبكي أن "هذا الإنجاز يعكس ما تحقق على أرض الواقع من استثمارات ضخمة في البنية التحتية والكوادر والتجهيزات"، مشيرا إلى أن هئية الرعاية الصحية "لا تعد المواطن المصري فقط بتقديم الخدمة، بل بتقديمها على أعلى درجات الدقة والتخصص، من خلال وحدات طبية فريدة مثل وحدة جراحات التجميل الدقيقة، التي أصبحت اليوم قادرة على تنفيذ تدخلات معقدة، كجراحات اليد الميكروسكوبية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل".

وقال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أحمد حماد لموقع "دوت الخليج"، إن نجاح هذه العملية الدقيقة "نتاج رؤية استراتيجية واضحة من الهيئة، ترتكز على الاستثمار في العقول والتكنولوجيا والتخصصات الدقيقة، كما أنه رسالة للمجتمع بأن النظام الصحي في مصر يخطو خطوات واثقة نحو التميز والتنافسية إقليميا ودوليا".

كما أكد مدير فرع هيئة الرعاية بمحافظة السويس أحمد شفيق لموقع "دوت الخليج"، أن "ما شهدته هذه العملية المعقدة من تضافر جهود طبية وإنسانية يجسد روح العمل داخل مجمع السويس الطبي، الذي يمثل فخرا لأبناء المحافظة".

وأشار إلى أن "هذه الجراحة تأتي كأحد شواهد التميز الإكلينيكي والجاهزية العالية للفرق الطبية داخل مجمع السويس الطبي"، لافتا إلى أن المجمع يحتوي على أقسام إكلينيكية تم استحداثها لأول مرة بالمحافظة.