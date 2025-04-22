نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية: إسقاط مسيرات أوكرانية فوق القرم ومقاطعة بيلغورود في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية فوق جمهورية القرم ومقاطعة بيلغورود، مساء الاثنين.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، إن وسائل الدفاع الجوي أسقطت خلال الفترة بين الساعة 20:00 و20:40 بتوقيت موسكو خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق جمهورية القرم.

وتم كذلك وقف الحركة مؤقتا عبر جسر القرم، لنحو ساعتين مساء الاثنين، حسبما ذكر المركز الإعلامي الرسمي الخاصة بحركة السيارات عبر الجسر.

وأعلنت وزارة الدفاع إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود المتاخمة للحدود مع أوكرانيا بين الساعة 20:55 و21:10 بتوقيت موسكو.

وذكر حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة أسفر عن إصابة شخص مدني بجروح، مؤكدا نقله إلى المستشفى وتقديم المساعدة الطبية اللازمة له