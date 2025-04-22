سرقة حقيبة وزيرة الأمن الأميركية في مطعم تحت الحراسة ( تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - سرقة حقيبة وزيرة الأمن الأميركية في مطعم تحت الحراسة

أكدت وزيرة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة كريستي نويم سرقة حقيبتها، في حادثة لا تخلو من مفارقة نظرا لكون الضحية هي الشخصية المعنية بالأمن.

وقالت الوزيرة اليوم الاثنين إنها كانت ضحية عملية تلصص لص أثناء تناولها العشاء في مطعم وسط مدينة واشنطن العاصمة مساء الأحد.

البيت الآبيض يسأل عن تفاصيل السرقة

ووقعت السرقة بينما كانت الوزيرة تتناول لفائف بيض عيد الفصح. وعندما سُئلت عن السرقة في البيت الأبيض، أقرت بالحادثة وقالت إن المسألة لم تُحل بعد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن مصدر أمني أن جهاز الخدمة السرية، الذي يوفر الأمن لنويم، راجع تسجيلات كاميرات المراقبة في المطعم، وشاهد رجلا مجهول الهوية يرتدي كمامة طبية يسرق حقيبتها ويغادر المطعم.

محتويات حقيبة الوزيرة المسروقة

وقد هرب اللص حاملا رخصة قيادة نويم، وأدويتها، ومفاتيح شقتها، وجواز سفرها.

وليس هذا فحسب، فقد ذهب أيضا ببطاقة دخول وزارة الأمن الداخلي، وحقيبة مكياج الوزيرة، وشيكات فارغة، ونحو 3 آلاف دولار نقدا.

ووفق المصدر، فإن جهاز الخدمة السرية بدأ تحقيقا لتتبع أي استخدام لأدوات نويم المالية.