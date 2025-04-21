نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يرد على تقارير عن البحث عن بديل لوزير الدفاع الأمريكي بعد فضيحة سيغنال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد البيت الأبيض، يوم الاثنين، التقارير الإعلامية التي تتحدث حول البدء في البحث عن مرشح مناسب ليحل محل وزير الدفاع بيت هيغسيث، موضحا أن "القصة تستند إلى مصدر مجهول".

وفي ردها على تقارير حول "البدء في البحث عن مرشح جديد مناسب خلفا لوزير الدفاع الحالي بيت هيغسيث"، علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، على منصة "إكس"، موضحة: "خطأ.. أخبار كاذبة!، القصة هي أخبار كاذبة تماما تستند إلى مصدر مجهول من الواضح أنه ليس لديه أي فكرة عما يتحدثون عنه".



وقالت ليفيت يوم الاثنين، بعد تقارير إعلامية عن تسريب آخر لمعلومات سرية تتعلق بوزير الدفاع، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يدعم بقوة" هيغسيث، وإن الوزير يقوم "بعمل جيد" في منصبه.

وفي وقت سابق، ذكرت إذاعة "NPR"، نقلا عن مسؤول أمريكي، أن "البيت الأبيض، وسط سلسلة من الفضائح التي تورط فيها وزير الدفاع الأمريكي، بدأ في البحث عن مرشح جديد لهذا المنصب".

كما أعرب جون إليوت المتحدث السابق باسم البنتاغون، في مقال نشرته صحيفة بوليتيكو، عن اعتقاده بأنه من غير المرجح أن يبقى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في منصبه لفترة طويلة.

وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن "هيغسيث شارك في محادثة على مجموعة ثانية عبر سيغنال يوم 25 مارس الماضي، ضمت زوجته وشقيقه ومحاميه، إضافة إلى نحو عشرة أشخاص من دائرته الشخصية والمهنية، معلومات حول ضربة أمريكية على مواقع حوثية في اليمن"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".