العالم اليوم - "لا أعرف بعد".. ترامب يتحدث عن مشاركته في جنازة البابا

انتم الان تتابعون خبر "لا أعرف بعد".. ترامب يتحدث عن مشاركته في جنازة البابا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أبريل 2025 10:25 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيسافر لحضور جنازة البابا فرنسيس، الذي توفي صباح الإثنين عن 88 عاما.

وردا على سؤال من الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: "لا أعرف بعد". وأضاف أنه ستكون هناك إحاطة قريبا في مقر الحكومة بشأن هذا الأمر.

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في الذهاب، قال ترامب: "لا أعرف، يجب أن أنظر في التوقيت".

وأعلن ترامب أيضا أنه أمر بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، وقال إن هذا ينطبق أيضا على السفارات. وقد تم تنكيس الأعلام فوق سطح البيت الأبيض.

وفي وقت سابق من الإثنين، قال ترامب في حدث لمناسبة عيد الفصح في البيت الأبيض "كان رجلا طيبا. وعمل بجد وأحب العالم".

وقبلها، كتب ترامب في منشور مقتضب عبر منصته تروث سوشال "أرقد بسلام البابا فرنسيس! ليباركه الله وليبارك كل الذين أحبّوه".

وقد توفي البابا فرنسيس، الاثنين، إثر إصابته بجلطة دماغية تسببت في دخوله بغيبوبة وفشل في الدورة الدموية للقلب، بحسب شهادة الوفاة التي أصدرها الفاتيكان.