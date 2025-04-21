الملك سلمان وولي العهد يعزيان في وفاة البابا فرنسيس

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أحمد جودة - القاهرة - بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين، برقيتي عزاء ومواساة في وفاة البابا فرانسيس.

وأعرب الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، عن خالص التعازي وصادق المواساة، في وفاة البابا فرنسيس.

هذا ونعى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، مشيدا بدوره في تعزيز الحوار بين الأديان ودعم القضايا الإنسانية.

وكانت دولة الفاتيكان أعلنت اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض.