بوتين: محاولات إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا فشلت

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن فشل المحاولات لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ميدان القتال في أوكرانيا، مضيفا أن الغرب بدأ يدرك ذلك.

وقال بوتين خلال اجتماع مع رؤساء بلديات روسية، يوم الاثنين، إن "شجاعة وبطولة وصمود مواطنينا هي دائما... كانت الأساس لوجود روسيا".

وأضاف أن هناك "قليلا من يفهمون ذلك ممن يحاولون الاعتداء على استقلال وسيادة وحرية ووحدة البلاد".

وتابع: "يبدو لي أن الآن، مع فشل المحاولات لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ميدان القتال، يأتي إدراك ذلك، مثلما كان يأتي في الأوقات الماضية عندما حاولت مختلف الجهات إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بروسيا، بمن فيهم النازيون. والآن بدأ الإدراك يأتي إلى بعض الشخصيات في الغرب".

وأكد بوتين أن "لا أحد يشكك في انتصار روسيا