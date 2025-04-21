العالم اليوم - زيلينسكي يطالب روسيا بـ"رد واضح" على مقترح الهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أبريل 2025 09:24 مساءً - طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، روسيا بـ"رد واضح" على مسألة إن كانت توافق على وقف إطلاق النار على الأهداف المدنية، وهو مقترح أشارت موسكو إلى أنها ستدرسه.

وقال زيلينسكي "ما زال مقترح أوكرانيا عدم ضرب البنى التحتية المدنية على الأقل، قائما. ونتوقع ردا واضحا من موسكو. نحن على استعداد لأي حوار بشأن كيفية ضمان ذلك".

وفي تصريحات سابقة، قال زيلينسكي إنه من المقرر أن يلتقي مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا وبريطانيا وفرنسا في لندن يوم الأربعاء المقبل لإجراء جولة أخرى من المحادثات بشأن إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن مستعدون للمضي قدما بشكل بناء قدر الإمكان، تماما كما فعلنا من قبل، لتحقيق وقف إطلاق نار غير مشروط، يعقبه إقامة سلام حقيقي ودائم".

كما أشار الرئيس الأوكراني إلى إنه تحدث إلى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

يأتي ذلك بعد جولة من المحادثات في باريس الأسبوع الماضي، والتي شهدت لقاء وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف مع سياسيين أوروبيين، بمن فيهم وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.

وتضغط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات، واستأنفت المحادثات الثنائية مع روسيا وسط مخاوف أوروبية من أن تضطر أوكرانيا إلى تقديم تنازلات كبيرة لوقف القتال.

وفي الوقت نفسه، تقود فرنسا وبريطانيا ما يسمى بـ"تحالف الراغبين"الذي يهدف إلى تأمين وقف محتمل لإطلاق النار وتعزيز أوكرانيا.