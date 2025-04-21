الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى اليوم، 20 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات "نابلس، ورام الله، وسلفيت، وبيت لحم، والقدس".

فيما يواصل الاحتلال عدوانه على محافظتي جنين وطولكرم والمستمر منذ أكثر من شهرين، ترافقه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني، حيث وصلت حالات الاعتقال في جنين ومخيمها منذ بداية العدوان إلى 600، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال 250 على الأقل.

يذكر أن عمليات الاعتقال في الضفة الغربية تصاعدت منذ بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، بشكل كبير في مختلف المحافظات، وطالت آلاف الشبان، لتشكل أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.