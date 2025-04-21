زعيم الاشتراكيين فـي ألمانيا لا يرى ضرورة لفرض خدمة عسكرية إلزامية

برلين ـ د.ب.أ: أعرب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، لارس كلينجبايل، عن اعتقاده بعدم وجود ضرورة لتطبيق خدمة عسكرية إلزامية في ألمانيا. وقال كلينجبايل في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية: «يجب أن نعزز جاذبية الجيش الألماني. أنا متأكد من أننا سنجد عددا كافيا من المتطوعين بهذه الطريقة»، مشيرا على سبيل المثال إلى إمكانية الحصول على رخصة قيادة من الجيش مجانا. وعندما سُئل عما إذا كان الجيش الألماني سيكون قادرا على خوض حرب كجيش متطوعين، قال كلينجبايل: «مهمتنا هي جعل الجيش الألماني رب عمل جذاب، وتزويد جنودنا بالمعدات الحديثة بشكل جيد، وإعطاء القوات التقدير العام الذي تستحقه»، مؤكدا أن هذا يعزز القدرة الدفاعية. ويتضمن اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي نموذج خدمة عسكرية قائم على التطوع. وتم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا منذ عام 2011.

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