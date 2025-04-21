عشرات الشهداء فـي تواصل العدوان ومقتل جندي إسرائيلي .. والاحتلال يلوح بمناورة لتقسيم غزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى حيث تفيد مصادر أن عدد الشهداء وصل إلى 54 شهيدا وعشرات الجرحى خلال 24 ساعة.

واعلن جيش الاحتلال مقتل اول جندي اسرائيلي منذ عودة الحرب في هجوم للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة.

وارتقى فجر أمس ثلاثة شهداء وعدد من الاصابات في استهداف منزل في النصيرات وسط قطاع غزة وفي وقت سابق استشهد فلسطيني جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على منزل في «مخيم 1 بالنصيرات» وسط قطاع غزة.

وشهدت المنطقة الوسطى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سلسلة غارات على دير البلح والزوايدة والبريح والنصيرات ادت لاستشهادعدد من الفلسطينيين جنوب قطاع غزة

يأتي ذلك فيما يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ ما أسماها مناورة أوسع في قطاع غزة، على خلفية المفاوضات بشأن صفقة الأسرى في ظل حالة من الغموض فيما يتعلق بالخطوات التالية.

وفي إطار السياسة الجديدة، يقول موقع «واللا» الإسرائيلي أن جيش الاحتلال يستعد لـ«مناورة كبرى» مستقبلية يمكن تقديرها بأن مدينة غزة سوف تنقسم إلى قسمين وأن حماس سوف تخسر أكثر من خمسين بالمائة من مساحتها.

تجدر الإشارة إلى أن «المناورة الكبرى» ستتطلب من الجيش حشد قوات احتياط واسعة النطاق ونقل القوات النظامية من قطاعات أخرى مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية. إنسانيا حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا أن نحو مليوني شخص، غالبيتهم من النازحين، يعيشون حاليا من دون أي مصدر دخل ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وفي سلسلة بيانات صدرت خلال الساعات الماضية، نبّه البرنامج إلى ما وصفه بـ«الخطر المتزايد» الذي يهدد مئات الآلاف من سكان القطاع، في ظل التناقص الحاد للمخزون الغذائي، مما يُنذر بحدوث كارثة إنسانية وشيكة.

وأشار البرنامج إلى أن هذا الوضع الخطير يتزامن مع استمرار إغلاق المعابر الحدودية، ما يعيق بشكل كامل وصول الإمدادات الغذائية الضرورية إلى داخل القطاع المحاصر. وأكد أن غزة بحاجة ماسة إلى تدفق فوري ومستمر وغير منقطع للغذاء لتفادي انهيار كامل في الأمن الغذائي.