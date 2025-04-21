آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب

واشنطن ـ ا.ف.ب: خرج آلاف الأميركيين إلى الشوارع السبت في نيويورك ومدن أميركية كبيرة أخرى، في يوم ثان من الاحتجاجات المناهضة للرئيس دونالد ترامب في غضون أسبوعين.
ورفع متظاهرون في نيويورك لافتات تحمل عبارات «لا يوجد مَلك في أميركا» و«لنُقاوِم الطغيان»، إلى جانب صور للرئيس الأميركي.
وندّد المتظاهرون خصوصا بسياسة البيت الأبيض المناهضة للهجرة، في وقت علّقت المحكمة العليا ترحيل المهاجرين من خلال قانون «الأعداء الأجانب» الذي استند إليه ترامب ويعود لعام 1798.
وأمام مكتبة أكبر مدينة في الولايات المتحدة على مقربة من برج ترامب الشهير الذي يملكه الملياردير الجمهوري، هتف المتظاهرون «المهاجرون مرحّب بهم هنا».
وتجمّع متظاهرون أيضا خارج البيت الأبيض في واشنطن، وإن كان بأعداد أقل على ما يبدو من التظاهرة السابقة في 5 إبريل والتي جمعت وقتذاك عشرات آلاف الأشخاص.
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