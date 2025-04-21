بوتين: الأسلحة المرسلة لأوكرانيا تظهر في السوق السوداء

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الأسلحة الغربية المرسلة إلى أوكرانيا ينتهي بها الأمر في "السوق السوداء".

وقال بوتين في اجتماع مع رؤساء البلديات في روسيا: "إمدادات الأسلحة التي ترسل إلى هناك (أوكرانيا) من الدول الغربية، ينتهي بها الأمر في الأسواق السوداء الدولية. تظهر هناك وفي إفريقيا وفي مكان آخر بالشرق الأوسط".

وأكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في وقت سابق أن أوكرانيا باعت حصة كبيرة من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة و"الناتو" في السوق السوداء، رغم التزام واشنطن بمراقبة المساعدات العسكرية. مشيرا إلى أن الأسلحة التي أرسلها الغرب تنتهي في أيدي تجار المخدرات المكسيكيين وحركة "طالبان" وحركة "حماس" الفلسطينية وغيرها، مما يخلق "تأثيرا مزعزعا للاستقرار بشكل لا يصدق".

ووصف أوكرانيا بأنها "أكثر الدول فسادا في أوروبا"، حيث أن مستوى الفساد فيها مرتفع لدرجة أن حلف الناتو لا يرغب في ضمها إلى عضويته