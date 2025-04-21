نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البطريرك كيريل يعزي الفاتيكان بعد وفاة البابا فرنسيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل عن تعازيه بوفاة بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم، في رسالة إلى كاميرلينغو الكنيسة الكاثوليكية الكاردينال كيفن فاريل.

وجاء في رسالة البطريرك: "تقبلوا خالص تعازي بوفاة بابا الفاتيكان فرنسيس. لقد قاد المتوفى الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في فترة تحولات مصيرية وارتبط اسمه بمرحلة هامة في العلاقات بين الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والكنيسة الكاثوليكية الرومانية".

كما ذكر ممثل الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، الأب ستيفان (إيغومينوف)، أن موسكو والفاتيكان عملا معا على قضايا في المجالات الإنسانية وغيرها، دون التطرق إلى المواضيع اللاهوتية أو مسألة ما يسمى "توحيد الكنائس".

وتابع الأب ستيفان: "افتتح اللقاء التاريخي بين قداسة البطريرك كيريل والبابا فرنسيس في عام 2016 صفحة جديدة في العلاقات بين الكنيسة الروسية الأرثوذكسية والعالم الكاثوليكي. ففي هافانا، اقترح رئيس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية على البابا فرنسيس التركيز على معالجة القضايا الملحة التي تمس الاحتياجات الأساسية للناس". في ذلك الوقت، كان الصراع في سوريا قد بلغ ذروته وكان الشعب السوري في أمس الحاجة للمساعدة العاجلة، وكان هذا بالضبط محور العمل المشترك. لقد تعاونا بشكل فعال مع الفاتيكان لتقديم هذه المساعدة. يمكن القول إن كل التطورات الإيجابية في علاقاتنا الثنائية تعود إلى القرارات التي اتخذت في ذلك اللقاء