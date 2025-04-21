نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: ضغوطات دفعت سلطات كييف لقبول هدنة عيد الفصح الروسية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، أن كييف رفضت في بادئ الأمر المبادرة الروسية لهدنة عيد الفصح ولكنها عادت ووافقت بعد ضغط أطراف أخرى.

وقال بوتين: "لقد رأينا ردة الفعل الأولية، أعتقد أن الجميع لاحظ ذلك، حيث نشر بيان اعتبر اقتراحنا لعبة بالمصائر وحياة الناس وما إلى ذلك، لكن وعلى ما يبدو، كان هناك من هم أذكى، على الأرجح بتوجيه أجنبي، أشاروا بأن رفض المبادرة (هدنة عيد الفصح) سيعد موقفا خاسرا لنظام كييف، وسرعان ما وافقوا عليه".

انتهت فترة سريان هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي من الساعة 6 مساء بتوقيت موسكو يوم 19 أبريل حتى الساعة 12:00 منتصف الليل 21 أبريل بتوقيت موسكو. وقد صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم أمس الأحد أن هدنة عيد الفصح تنتهي عند منتصف الليل، مؤكدا أن الرئيس الروسي لم يصدر أمرا بتمديدها.

ومن جهتها، أكدت وزارة الدفاع أن كييف خرقت هدنة عيد الفصح مئات المرات ونفذت قرابة ألف طلعة بطائرات مسيرة استخدمت فيها ذخائر مختلفة