العالم اليوم - "إنستغرام".. آلية جديدة لكشف "كذب الصغار"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أبريل 2025 04:26 مساءً - بدأ تطبيق "إنستغرام" اختبار آلية جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتحديد ما إذا كان الأطفال من مستخدمي التطبيق يكذبون بشأن أعمارهم.

وقالت شركة "ميتا" المالكة لـ"إنستغرام"، الإثنين، إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار المستخدمين منذ فترة، لكن تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات سيبدأ في البحث "بشكل استباقي" عن الحسابات التي يشتبه بأنها تخص مراهقين، حتى إذا كانوا قد أدخلوا تواريخ ميلاد غير دقيقة عند التسجيل.

وأضافت الشركة أنه "إذا تبين أن أحد المستخدمين يقدم معلومات خاطئة بشأن عمره، فسيتم تحويل حسابه تلقائيا إلى حساب مراهق، وهو حساب يفرض قيودا أكثر مقارنة بحسابات البالغين".

وتكون حسابات المراهقين خاصة تلقائيا، حيث يتم تقييد الرسائل الخاصة بحيث لا يمكن لهم تلقيها إلا من أشخاص يتابعونهم أو لديهم اتصال مسبق معهم.

وقالت شركة "ميتا" إنه سيتم تقييد "المحتوى الحساس"، مثل مقاطع الفيديو لأشخاص يتشاجرون أو التي تروج لمواد تجميلية.