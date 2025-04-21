هل عودة كابيلا تهدد مصالح ترامب في الكونغو؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أبريل 2025 03:31 مساءً - في ظل التوترات السياسية المستمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حذر خبراء من أن عودة الرئيس السابق جوزيف كابيلا قد تؤثر سلبًا على مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استغلال ثروات البلاد المعدنية، خاصة في ظل صراع النفوذ المتزايد.

وأشارت صحيفة "التايمز" إلى أن عودة كابيلا، الذي فر من البلاد في 2019 بعد سنوات من الاحتجاجات ضد حكمه، تثير القلق في أوساط الدول الغربية، حيث يُعتقد أن دوافعه لا تقتصر على إنهاء الحرب الأهلية بل تشمل أيضًا تعزيز مصالحه الشخصية وحلفائه.

كابيلا، الذي يعتبر حليفًا قويًا للرئيس الرواندي بول كاغامي، عاد إلى الكونغو ليحاول حل الأزمة السياسية، وسط مزاعم عن تخطيطه للعودة إلى السلطة.

وتقول الصحيفة إن هذا الوضع يعقد المصالح الدولية في الكونغو، التي تحتل مكانة استراتيجية بسبب ثرواتها المعدنية مثل الكوبالت والكولتان، التي تعد حيوية لصناعة التكنولوجيا الحديثة.

في سياق متصل، يُشاع أن إريك برنس، المقرب من ترامب، قد وافق على تقديم دعم عسكري لحكومة كينشاسا في تأمين المناجم، وهو ما يُعتبر جزءًا من خطة "المعادن مقابل الأمن".

هذا الاتفاق المحتمل يعكس رغبة واشنطن في تقليص النفوذ الصيني في السوق العالمي للمعادن، لكنه قد يزيد من تعقيد الوضع العسكري والسياسي في الكونغو.

تحاول واشنطن الضغط على كينشاسا للتوصل إلى اتفاق مع رواندا لإنهاء الصراع، بينما تعيق تحركات كابيلا استقرار المنطقة وتهدد المصالح الغربية في الكونغو.