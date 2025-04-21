العالم اليوم - رسميا.. بوتين يقر معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران

انتم الان تتابعون خبر رسميا.. بوتين يقر معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أبريل 2025 03:24 مساءً - وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا للتصديق رسميا على معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران، حسبما أفادت وكالة الإعلام الروسية الرسمية، الإثنين.

وكان بوتين قد وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تمتد لـ20 عاما مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، في يناير الماضي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رسميا.. بوتين يقر معاهدة الشراكة الاستراتيجية مع إيران .. في رعاية الله وحفظة