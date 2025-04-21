نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاة البابا فرنسيس.. تفاصيل طقوس انتخاب البابا الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين 21 أبريل 2025، وفاة البابا فرنسيس، ما يفتح الباب أمام تنفيذ طقوس دينية معقدة ومليئة بالتقاليد العريقة التي ستقود في النهاية إلى انتخاب بابا جديد من قبل الكرادلة.

الكرسي الشاغر وطريقة اختيار البابا الجديد

في أعقاب وفاة البابا فرنسيس، ستدخل الكنيسة الكاثوليكية في مرحلة تعرف بـ "الكرسي الشاغر".

في هذه المرحلة، يتولى الكاردينال المسؤول شؤون الكنيسة اليومية حتى يتم انتخاب البابا الجديد.

وفقًا للتقاليد، يتولى هذا الدور الكاردينال "كامرلينغو" (الحاجب)، وهو في هذه الحالة الكاردينال الأمريكي الأيرلندي كيفن فاريل، الذي عينه البابا فرنسيس في فبراير 2019.

تصديق الوفاة وتقاليد الجنازة

كجزء من الطقوس التقليدية، يُطلب من "كامرلينغو" التصديق على وفاة البابا عبر النقر على جبين البابا ثلاث مرات بمطرقة فضية، ثم نداء اسمه عند الولادة.

تستعد الكنيسة في هذه الأثناء لإقامة طقوس الجنازة التي ستكون أقل فخامة مما كانت عليه في السنوات السابقة.

حيث سيُدفن البابا فرنسيس في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري في روما بدلًا من كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان، وهو ما يعكس رؤية البابا الراحل لدوره "كراعٍ وتلميذ للمسيح"، بعيدًا عن كونه "رجل ذي نفوذ في هذا العالم".

ستعرض جثته داخل نعش واحد من الخشب والزنك، مخالفًا بذلك التقاليد التي كانت تنص على استخدام ثلاثة توابيت مصنوعة من خشب السرو والرصاص والدردار.

الاجتماعات الخاصة باختيار البابا الجديد

بعد وفاة البابا فرنسيس، سيجتمع الكرادلة من جميع أنحاء العالم في "المجالس العامة" لتحديد موعد دفن البابا، الذي يجب أن يتم بين اليومين الرابع والسادس من الوفاة، بالإضافة إلى تنظيم أيام الحداد (نوفيمدياليس).

كما ستتواصل الاجتماعات لتحديد طريقة إجراء انتخابات البابا الجديد.

المجمع المغلق واختيار البابا الجديد

سينعقد المجمع المغلق لاختيار البابا الجديد بعد وفاة البابا فرنسيس، وهو اجتماع سري للكرادلة الذين تقل أعمارهم عن 80 عامًا.

يتمتع هؤلاء الكرادلة بحق التصويت في اختيار البابا، ويعقد المجمع المغلق في كنيسة سيستين الشهيرة بالفاتيكان. في المجمع المغلق، يظل الكرادلة في مكان الاجتماع حتى يتم اختيار البابا الجديد.

طريقة التصويت في المجمع المغلق

خلال الاجتماعات، يجرى تصويت يومي يتكون من جولتين في الصباح وجولتين في المساء. تُحرق أوراق الاقتراع بعد كل جولة، ويُطلق دخان أسود في حالة فشل التصويت، ودخان أبيض في حال نجاحه.

عند انتخاب البابا الجديد، يُعلن عن ذلك عبر أصوات أجراس كاتدرائية القديس بطرس.

حفل تنصيب البابا الجديد

بعد انتخاب البابا الجديد، يُنقل إلى "غرفة الدموع" في كنيسة سيستين لتفكير الشخص في مستقبله قبل قبول منصب البابا.

في هذه اللحظة، يُسأل البابا الجديد عن قبول انتخابه واختيار اسمه الجديد، ليصبح بذلك بابا روما وأسقف المدينة المقدسة.

بعد التنصيب، يظهر البابا الجديد في شرفة كاتدرائية القديس بطرس ويُعلن عن اختيار البابا الجديد عبر العبارة الشهيرة "Habemus Papam" (لدينا بابا!).